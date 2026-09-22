Тест: выберите цитату из пьесы Островского «Гроза», а мы скажем, что может разрушить ваше счастье

Узнайте себя лучше с помощью ассоциативного теста фото: MidjourneyАлександр Островский написал «Грозу» в 1859 году — казалось бы, столько времени прошло, но эта пьеса поднимает темы, которые остаются актуальными и сегодня: свобода и несвобода, любовь и долг, честность с собой и страх перед осуждением.
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