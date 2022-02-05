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Задержан подозреваемый в превышении полномочий министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Кирилл Реут

Задержан подозреваемый в превышении полномочий министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Кирилл Реут

Министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Кирилл Реут задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.

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