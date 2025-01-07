Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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10 крупнейших сделок года в мире. Чипсы, кино, автомобили и нефть

10 крупнейших сделок года в мире. Чипсы, кино, автомобили и нефть

В 2024-м мировой рынок слияний и поглощений чувствовал себя бодрее, чем годом ранее. В топ-10 вошли сделки с участием не стартапов, а компаний с богатой историей — автогигантов, голливудских студий и нефтедобытчиковФото: Mario Tama / Getty Images После антирекорда 2023 года, когда объем объявленных слияний и поглощений в мире составил $3 трлн — минимум за десять лет, рынок M&A начал восстанавливаться.

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