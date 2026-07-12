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Чего лишатся иноагенты Макаревич и Дудь в России

Чего лишатся иноагенты Макаревич и Дудь в России

В российском обществе вновь обсуждается тема ответственности для граждан, признанных иностранными агентами, особенно тех, кто после начала специальной военной операции покинул страну и продолжил публичную деятельность из-за рубежа.

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