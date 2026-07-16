В реестр для регулирования цифровых платформ включат 12 крупных маркетплейсов и агрегаторов

Минэкономразвития составило предварительный перечень цифровых платформ, планируемых к включению в реестр для регулирования в рамках закона о платформенной экономике, вступающего в силу с октября 2026 года.
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