Эксперт рассказала, что москвичи стали чаще покупать вторичное жилье в Подмосковье

Руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко в беседе с газетой «Известия» рассказала, что жители Москвы стали чаще покупать вторичную недвижимость в Подмосковье .
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