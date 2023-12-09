Захарова иронично ответила на призыв Зеленской к Западу помогать Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова иронично ответила в своем Telegram-канале на просьбу жены главы киевского режима Владимира Зеленского Елены к странам Запада продолжать оказывать помощь Украине.
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