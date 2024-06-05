ВТБ: каждый второй россиянин использует две или три банковских карты сразу

Сегодня каждый второй россиянин использует одновременно две или три карты, а каждый десятый гражданин после отмены лимитов на переводы через Систему быстрых платежей себе намерен оформить карты нескольких банков.
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