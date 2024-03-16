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Морозов о выставочных матчах: «Никто из КХЛ не отправится в Монголию в этом году – они не готовы взять на себя все расходы. Общаемся с Узбекистаном, но у наших клубов должен быть интерес»

Последний на сегодня вынесенный матч КХЛ прошел в Дубае (ОАЭ) в 2021 году. Тогда в рамках KHL World Games «Ак Барс» обыграл «Авангард» (3:1).

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