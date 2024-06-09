Из-за дефицита суверенности Берлин пытается угодить всем — и ЕС, и НАТО, заявил Дмитрий Песков. У Германии проблемы с суверенитетом, поэтому власти страны постоянно пытаются угодить всем, в том числе «вашингтонскому парткому».
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