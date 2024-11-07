Депутат Школкина призвала россиян активнее обращаться за налоговыми вычетами

Для этого нужно обратиться в Федеральную налоговую службу Россияне должны активнее обращаться в Федеральную налоговую службу (ФНС) за налоговыми вычетами, даже если речь идет о небольших суммах, заявила РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.
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