Депутат Школкина призвала россиян активнее обращаться за налоговыми вычетами

Для этого нужно обратиться в Федеральную налоговую службу Россияне должны активнее обращаться в Федеральную налоговую службу (ФНС) за налоговыми вычетами, даже если речь идет о небольших суммах, заявила РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.