НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

133 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гоша Веверсис
    чем больше хохлов тем лучшеВице-губернатором...
  • Виктор Геманов
    А сколько среди привлечённых  "Зайкой" 77 работников - нужные, позарез нужные сотрудники?   И все они служат для расп...Писатель Платон Б...
  • zapevala2008 ИВАНОВ
    Православному люду, на мой субъективный взгляд, следует объединяться. не допускать глумления над традициями, обычаями...Сотрудники УСБ вы...

Депутат Школкина призвала россиян активнее обращаться за налоговыми вычетами

Депутат Школкина призвала россиян активнее обращаться за налоговыми вычетами

Для этого нужно обратиться в Федеральную налоговую службу Россияне должны активнее обращаться в Федеральную налоговую службу (ФНС) за налоговыми вычетами, даже если речь идет о небольших суммах, заявила РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх