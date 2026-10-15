Саудовская Аравия парализована страхом, хуситы отрезали королевство от мира

«Парни в шлёпках» готовы диктовать условия не только соседям по региону, но и Западу Константин Ольшанский Фото: AP/TASS Просаудовские наёмники в Йемене, вооруженные на деньги королевства, наголову разбиты хуситами, которые уже контролируют все побережье Баб-эль-Мандебского пролива и Аравийского залива.