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Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР: это историческое событие

Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР: это историческое событие

Установлен полный контроль над городом Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов. Министр перечислил, что за сутки взяли около десяти населенных пунктов.

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