Установлен полный контроль над городом Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов. Министр перечислил, что за сутки взяли около десяти населенных пунктов.
Популярные статьи
- Ахмат – сила, казаки – сила, вместе – сила. Любо! Казаки и добровольцы Чечни водрузили флаг в Лисичанске
- Зеленский в бешенстве после отступления из Северодонецка и Лисичанска: приказ стрелять по Белгороду и Курску отдал он
- Новый завод по выпуску беспилотников в России будет работать в три смены: много заказов
Свежие комментарии