Рядом с Краснодаром обнаружили новый для России вид бабочек

Рядом с Краснодаром обнаружили новый для России вид бабочекВ близкой к Краснодару Адыгее обнаружили новый для России вид бабочек - редкую европейскую бабочку из семейства листоверток.
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