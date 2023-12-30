Чичваркин пожаловался, как Запад унижает представителей «прекрасной России будущего»

Неймётся чичваркину. Успокоится поможет предмет, который летать не может, но летает.

Ольга Селезнева

Он то думал их в зад там начнут целовать за осуждения в адрес россиян и В.В.Путина ,а к ним отношение как к третьему сорту .Все логично предатели.