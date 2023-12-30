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Чичваркин пожаловался, как Запад унижает представителей «прекрасной России будущего»

Чичваркин пожаловался, как Запад унижает представителей «прекрасной России будущего»

Политнавигатор Если раньше Запад выкачивал из России умы, то сейчас, в ответственный момент войны, делается с точностью до наоборот – бежавших из РФ «от призыва и несвобод» своим свинским отношением буквально заталкивают назад на родину.

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Комментарии
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А Кудасов
Неймётся чичваркину. Успокоится поможет предмет, который летать не может, но летает.
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22 час.
Ольга Селезнева
Он то думал их в зад там начнут целовать за осуждения в адрес россиян и В.В.Путина ,а к ним отношение как к третьему сорту .Все логично предатели.
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18 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Гандон - он и в Африке гандон.
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13 час.

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