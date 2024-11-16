В Приморье накрыли контрабанду лесоматериалов на 5 миллионов рублей

В результате проверки, проведенной Уссурийской транспортной прокуратурой, было возбуждено уголовное дело по факту контрабанды лесоматериалов в Китай, на общую сумму около 5 миллионов рублей, сообщает PRIMPRESS, со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратыру.