В Приморье накрыли контрабанду лесоматериалов на 5 миллионов рублей

В результате проверки, проведенной Уссурийской транспортной прокуратурой, было возбуждено уголовное дело по факту контрабанды лесоматериалов в Китай, на общую сумму около 5 миллионов рублей, сообщает PRIMPRESS, со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратыру.
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