ВС России ударили по пунктам дислокации нацформирования «Харьковщина»

Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции за минувшие сутки поразили в Харькове пункты дислокации иностранных наемников и нацформирования «Харьковщина», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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