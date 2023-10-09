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Закон и Порядок

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Израиль официально перешел в состояние войны, палестинцы продолжают наступление

Израиль официально перешел в состояние войны, палестинцы продолжают наступление

Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в "состояние войны", задействовав параграф "40-Алеф"; ранее сей пункт вводился в действие ровно 50 лет назад – во время Арабо-израильской войны 1973 года (которую в арабской историографии называют Октябрьской войной, в израильской - войной Судного дня).

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