Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший ответил в своей социальной сети на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского относительно потерь ВС Украины и дал обещание прекратить конфликт.
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