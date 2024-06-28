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Кеннеди-младший пообещал завершить конфликт после слов Зеленского о гибели людей

Кеннеди-младший пообещал завершить конфликт после слов Зеленского о гибели людей

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший ответил в своей социальной сети на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского относительно потерь ВС Украины и дал обещание прекратить конфликт.

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