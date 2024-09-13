Реально ли кардинально изменить данность и добиться больших успехов, выполняя лишь один несложный ритуал? Психологи утверждают, что да.

﻿﻿Миф о магических методах, позволяющих в одночасье добиться желаемого результата, давно забыт. Ведь в большинстве случаев долгожданные победы – это результат многолетнего упорного труда вкупе с примерами, помогающими разобраться в себе и улучшить свою жизнь.