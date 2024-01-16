Подготовлен Tank 330 с битурбомотором V6

Подготовлен внедорожник Tank 330 с битурбомотором V6Рамный внедорожник Tank 300 появился в 2020 году и дал начало новому одноименному суббренду компании Great Wall, хотя первоначально предполагалось продавать его под маркой Wey.
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