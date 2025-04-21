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Mash: Валерий Леонтьев вынужден выступать в Европе, чтобы заработать

Mash: Валерий Леонтьев вынужден выступать в Европе, чтобы заработать

Знаменитый певец Валерий Леонтьев теперь выступает не только на родине, но и за границей. Как сообщил Telegram-канал Mash, артист согласился спеть на частном мероприятии во Франции после того, как в России ему стали реже заказывать корпоративы.

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