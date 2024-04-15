Врач Малышева: головная боль может быть симптомом опухоли мозга

Головная боль, сопровождающаяся сильной болью в глазу, может свидетельствовать об опухоли мозга. Об этом в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предупредили врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман.