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Врач Малышева: головная боль может быть симптомом опухоли мозга

Врач Малышева: головная боль может быть симптомом опухоли мозга

Головная боль, сопровождающаяся сильной болью в глазу, может свидетельствовать об опухоли мозга. Об этом в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предупредили врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман.

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