Шашилов о подготовке биатлонистов в России: «Есть в каждой школе по одному лидеру, которого пытаются довести до топ-уровня. А нужно по десять – тогда сможем конкурировать»

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов поделился мнением о подготовке спортсменов в стране.

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