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Китай

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Цифровой форум ШОС проходит в Казахстане

Астана, 1 февраля /Синьхуа/ -- В городе Алматы в четверг открылся Цифровой форум Шанхайской организации сотрудничества, организованный Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

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