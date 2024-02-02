Цифровой форум ШОС проходит в Казахстане

Астана, 1 февраля /Синьхуа/ -- В городе Алматы в четверг открылся Цифровой форум Шанхайской организации сотрудничества, организованный Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.
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