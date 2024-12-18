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Очереди на границе с Эстонией: МАПП «Ивангород» открыт лишь для пешеходов

Очереди на границе с Эстонией: МАПП «Ивангород» открыт лишь для пешеходов

На границе с Эстонией в МАПП «Ивангород» образовались длинные очереди. Пешеходам доступен переход, однако строгий контроль эстонских органов и новый график работы пункта «Нарва-1» осложняют пересечение границы, особенно перед праздниками.

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