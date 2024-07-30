Последние новости о ситуации вокруг Украины на 30 июля 2024 года: Что признают в Генштабе, чем курьеры в Одессе заняты ночами и как шалят начальники тюрем

"Курс молодого бойца" для украинских заключенных, призванных в ВСУ. REUTERSСегодня 193 прочитали Украина потеряла Су-25, две станции управления воздушным движением и 68 беспилотников за сутки Группировка войск «Север» нивелировала свыше двух рот, два танка, турецкую бронемашину «Kirpi», три пикапа, немецкую САУ «Panzerhaubitze-2000», пушку «Гиацинт-Б» и гаубицу Д-30.