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ВС России уничтожили свыше 28 танков ВСУ, включая восемь "Леопардов"

ВС России уничтожили свыше 28 танков ВСУ, включая восемь "Леопардов"

Российские военные отбили новую попытку наступления ВСУ  МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские военные отбили новую атаку ВСУ на южнодонецком направлении, которую киевский режим предпринял после перегруппировки, сообщили в Минобороны России.

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