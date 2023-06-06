ВС России уничтожили свыше 28 танков ВСУ, включая восемь "Леопардов"

Российские военные отбили новую попытку наступления ВСУ МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские военные отбили новую атаку ВСУ на южнодонецком направлении, которую киевский режим предпринял после перегруппировки, сообщили в Минобороны России.
Российские военные отбили новую попытку наступления ВСУ МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские военные отбили новую атаку ВСУ на южнодонецком направлении, которую киевский режим предпринял после перегруппировки, сообщили в Минобороны России.
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