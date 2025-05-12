«Имена павших героев смыло дождем». Уральцы возмущены работой местных властей по подготовке и проведению праздника

В Копейске (город-спутник Челябинска) накануне Дня Победы разразился скандал: на отреставрированном памятнике «Книга памяти» начала облупляться краска с имен павших воинов.
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