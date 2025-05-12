Вот история
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Вот история

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«Имена павших героев смыло дождем». Уральцы возмущены работой местных властей по подготовке и проведению праздника

«Имена павших героев смыло дождем». Уральцы возмущены работой местных властей по подготовке и проведению праздника

﻿﻿В Копейске (город-спутник Челябинска) накануне Дня Победы разразился скандал: на отреставрированном памятнике «Книга памяти» начала облупляться краска с имен павших воинов.

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