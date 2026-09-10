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Депутат Рады раскрыл горькую правду о разворовывании западной помощи на Украине

Депутат Рады раскрыл горькую правду о разворовывании западной помощи на Украине

Значительная часть финансовых средств, которые западные спонсоры выделяют киевскому режиму, попросту разворовывается на Украине, признал в YouTube депутат Верховной рады Дмитрий Микиша .

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