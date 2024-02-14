Последнее обновление Sifu оказалось не последним — разработчики заинтриговал...

Последнее обновление Sifu оказалось не последним — разработчики заинтриговали игроков новым тизеромВышедшее в прошлом сентябре контентное обновление для рукопашного боевика Sifu разработчики из французской студии Sloclap (Absolver) назвали финальным, но, как оказалось, немного слукавили.
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