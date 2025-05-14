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Сделка Трампа по недрам принесет плоды не раньше, чем через 10 лет

Сделка Трампа по недрам принесет плоды не раньше, чем через 10 лет

Руководители отрасли предостерегают от чрезмерного оптимизма насчет соглашения, заключенного при поддержке США, предупреждая о длительных сроках и высоких затратах Для ВСУ готов "котел" под Константиновкой.

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