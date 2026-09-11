Куда пропали останки боинга, который врезался в здание Пентагона 11 сентября 2001 года?

Трагедия 11 сентября 2001 года обросла таким количеством мифов, домыслов и откровенных спекуляций, что за ними порой теряются реальные, задокументированные факты.
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Интересно, автор свои фото смотрел? То есть в башне один самолёт сделал такой пожар, что стальные балки до смой земли "потекли", а в пентагоне один подъезд разрушился и соседние закоптились. Кто снос высотных сооружение взрывом видел (хотя бы по телевизору), у того никаких сомнений про разрушение башен не возникает. И пентагон, достаточно последствия ударов ракетами по домам посмотреть. В общем разучились америкосы фильмы снимать, вот высадка на Луну, это ФИЛЬМ, а тут пукнули просто.