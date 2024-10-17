«Хватит каяться за Холокост!» — в сейм Литвы впервые прошли антисемиты

Будет ли Израиль и еврейство каяться за холокост палестинцев?!! Сомневаюсь. ... Не сторонница литовцев, но не израильтянам гавкать в ответ на выходки антисемитов в Литве, и обижаться...

Evgenija Palette

Совершенная правда. Да и что такое 6 миллионов по сравнению с 28 миллионами людей всех национальностей, погибших от рук Гитлеровского фашизма?... ТОЛЬКО - ВОЗМОЖНОСТЬ БЕСКОНЕЧНО ДОИТЬ И ДОИТЬ НЕСЧАСТНЫХ, СОВЕРШИВШИХ ЭТО ЗЛОДЕЯНИЕ...