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«Хватит каяться за Холокост!» — в сейм Литвы впервые прошли антисемиты

«Хватит каяться за Холокост!» — в сейм Литвы впервые прошли антисемиты

Занявшая второе место на парламентских выборах в Литве новая партия «Заря Немана» открыто генерирует махровый антисемитизм, что может расширить границы в деле пересмотра итогов Второй мировой войны.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Будет ли Израиль и еврейство каяться за холокост палестинцев?!!  Сомневаюсь. ... Не сторонница литовцев, но не израильтянам гавкать  в ответ на выходки антисемитов в Литве,  и обижаться...
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3 час.
Evgenija Palette
Совершенная правда. Да и что такое 6 миллионов по сравнению с 28 миллионами людей всех национальностей, погибших от рук Гитлеровского фашизма?... ТОЛЬКО - ВОЗМОЖНОСТЬ БЕСКОНЕЧНО ДОИТЬ И ДОИТЬ НЕСЧАСТНЫХ, СОВЕРШИВШИХ ЭТО ЗЛОДЕЯНИЕ...
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