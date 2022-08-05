Газета.ру

7 564 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Это о чём? Какие переговоры, только полная капитуляция!Полянский: Украин...
  • leonid
    Плохо чтят раз с американцами дружат. Они их проклинать должны.В Японии в 77 год...
  • jolanta
    на черный замоченный в небольшом ведерке хлеб хорошо ловятся. Ползут и ползут. Только через несколько дней запах нехо...Россиянам посовет...

Экс-чемпион мира по боксу Валуев назвал справедливым решение суда по делу Грайнер

Экс-чемпион мира по боксу Валуев назвал справедливым решение суда по делу Грайнер

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, а ныне депутат Государственной думы Николай Валуев высказался по поводу приговора, вынесенного российским судом американской баскетболистке Бриттни Грайнер, признанной виновной в контрабанде наркотиков.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх