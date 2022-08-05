Экс-чемпион мира по боксу Валуев назвал справедливым решение суда по делу Грайнер

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, а ныне депутат Государственной думы Николай Валуев высказался по поводу приговора, вынесенного российским судом американской баскетболистке Бриттни Грайнер, признанной виновной в контрабанде наркотиков.