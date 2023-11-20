Фигуранты дела о взятках получили сроки Судебный процесс для бывшего финансового директора АО «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации» (НИИТФА, предприятие госкорпорации «Росатом») Владимира Щенникова и главного инженера АО «Монтажная фирма “Радий”» (МФ «Радий») Александра Дорошенко завершился обвинительным приговором.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии