Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Иван Петров
    Кто, кто,а они уж получше нас в Исламе разбираются и знают что-почем там.НАУКА БЕСХРЕБЕТНЫМ
  • Ингерман Ланская
    малец, рабство-камунизьм принесли с запада - балВШИвики, за бабло  2-го рейха и пиндосии... среди балВШИвиков вааще Р...Кто распорядился ...
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    На 120 млрд. (если не больше) которые вложены в Абхазию за 20 лет можно было прогреть озеро Байкал и устроить там кру...Немного прояснила...

Кто распорядился «заблюрить» образ Спаса Нерукотворного

Кто распорядился «заблюрить» образ Спаса Нерукотворного

Вчера вечером на телеканале «Россия 1» вышел сюжет (видео 1- по ссылке) о приезде в одну из частей на фронте артистов ансамбля им.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Романоский флаг. у Романовых какая настоящаая фамилия что считать их русскими...? Это те кто принес в Россию рабство и запада, что бы удержать свою власть . РВСН
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3 час.
Сергей Ников
Негосударственные символы нельзя рекламировать. Это федеральный закон. Гостелерадиокомпания соблюдает законы. Какие претензии от какой-то организации Царьград?
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1 час.
Ингерман Ланская
малец, рабство-камунизьм принесли с запада - балВШИвики, за бабло  2-го рейха и пиндосии... среди балВШИвиков вааще Русских не было - жиды, чухонцы, чурки. А Романовы были Истинно Русские - они не разрушали и не грабили страну, не устраивали геноцида НАРОДОВ страны..
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8 мин.

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