Вчера вечером на телеканале «Россия 1» вышел сюжет (видео 1- по ссылке) о приезде в одну из частей на фронте артистов ансамбля им.
Кто распорядился «заблюрить» образ Спаса Нерукотворного
Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Романоский флаг. у Романовых какая настоящаая фамилия что считать их русскими...? Это те кто принес в Россию рабство и запада, что бы удержать свою власть . РВСН
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3 час.
Сергей Ников
Негосударственные символы нельзя рекламировать. Это федеральный закон. Гостелерадиокомпания соблюдает законы. Какие претензии от какой-то организации Царьград?
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1 час.
Ингерман Ланская
малец, рабство-камунизьм принесли с запада - балВШИвики, за бабло 2-го рейха и пиндосии... среди балВШИвиков вааще Русских не было - жиды, чухонцы, чурки. А Романовы были Истинно Русские - они не разрушали и не грабили страну, не устраивали геноцида НАРОДОВ страны..
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8 мин.
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