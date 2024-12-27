Кто распорядился «заблюрить» образ Спаса Нерукотворного

СХ Сергей Храмов Романоский флаг. у Романовых какая настоящаая фамилия что считать их русскими...? Это те кто принес в Россию рабство и запада, что бы удержать свою власть . РВСН

Сергей Ников Негосударственные символы нельзя рекламировать. Это федеральный закон. Гостелерадиокомпания соблюдает законы. Какие претензии от какой-то организации Царьград?