Центробанк не исключает понижения ключевой ставки в 2027 году

Прогноз составили на фоне изменений бюджетной политики Зампред Банка России Алексей Заботкин, выступая на Московском финансовом форуме, заявил, что корректировка бюджетной политики не отменяет возможности снижения ключевой ставки в 2027 году, однако этот процесс будет протекать медленнее, чем предполагалось в начале года.
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