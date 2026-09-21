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Центробанк не исключает понижения ключевой ставки в 2027 году

Центробанк не исключает понижения ключевой ставки в 2027 году

Прогноз составили на фоне изменений бюджетной политики Зампред Банка России Алексей Заботкин, выступая на Московском финансовом форуме, заявил, что корректировка бюджетной политики не отменяет возможности снижения ключевой ставки в 2027 году, однако этот процесс будет протекать медленнее, чем предполагалось в начале года.

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