Небензе подсунули в ООН "тормознутого" переводчика, но русский постпред не растерялся и удивил зал хитростью

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Комментарии
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Лев Добрый
Одно слово - МЕРЗАВЦЫ!👀👍😜😱👈
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18 час.
В
Владимир
У англосаксов очень беден и примитивен язык, и также они думают...  Если им сказать, что вы вынуждаете нас уничтожить вас. Они видимо поймут только одно - что мы хотим их уничтожить...
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6 час.
Erl Schweizer
Полпред России, представляет не только русских. Это первое, а второе - пора двигаться с перемещением штаб-квартиры ООН в Аддис-Абебу.
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