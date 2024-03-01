Что происходит с человеком, когда отрывается тромб

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Более 10 миллионов человек ежегодно умирают от отрыва тромба. Чаще всего причиной смерти становится закупоривание крупной легочной артерии, что приводит к нарушениям в работе дыхательной и сердечно-сосудистой систем.