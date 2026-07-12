В Союзе защиты прав потребителей раскритиковали QR-коды для проверки лицензий

Новости внутренней и внешней политики в России

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин в беседе с «Абзацем» назвал утопической идею использования QR-кодов для информирования граждан о наличии лицензий у частных медицинских организаций и магазинов.