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В Союзе защиты прав потребителей раскритиковали QR-коды для проверки лицензий

В Союзе защиты прав потребителей раскритиковали QR-коды для проверки лицензий

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин в беседе с «Абзацем» назвал утопической идею использования QR-кодов для информирования граждан о наличии лицензий у частных медицинских организаций и магазинов.

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