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«Аталанта» подтвердила приобретение Демирала у «Ювентуса»

Мерих Демирал перешел в «Аталанту» из «Ювентуса» на постоянной основе. Клуб из Бергамо выкупил у туринцев 24-летнего защитника.

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