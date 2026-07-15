Ряду россиян анонсировали ипотечные каникулы с 1 сентября

Первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин заявил, что с 1 сентября вступит в силу закон об ипотечных каникулах для семей с детьми до 1,5 года при рождении второго или последующего ребенка.
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