«Кавказская война на пороге»: Армения не выживет без России и Союзного государства 

Лев Добрый

Хомяка надо приучить к жизни, все льготные цены надо отменить, пока он у власти, надо чтобы армяне поняли, кто друг, а кто враг. Мы этим скотам гоним все энергоресурсы по внутренним ценам России, так сказать по бросовым ценам, а пиндо-сранцы США продают энергоресурсы в ЕС по баснословным ценам, поэтому Пашинян должен усвоить, что с грязным задом, в голубой ряд Запада, у него не получится!😜👈👍🤪🖕