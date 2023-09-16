Армения должна будет присоединиться к Союзному государству или окажется без российской защиты и проиграет в надвигающейся войне с Азербайджаном.
«Кавказская война на пороге»: Армения не выживет без России и Союзного государства
Комментарии
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Лев Добрый
Хомяка надо приучить к жизни, все льготные цены надо отменить, пока он у власти, надо чтобы армяне поняли, кто друг, а кто враг. Мы этим скотам гоним все энергоресурсы по внутренним ценам России, так сказать по бросовым ценам, а пиндо-сранцы США продают энергоресурсы в ЕС по баснословным ценам, поэтому Пашинян должен усвоить, что с грязным задом, в голубой ряд Запада, у него не получится!😜👈👍🤪🖕
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11 час.
Лев Добрый
Сейчас не важно, поменяет ОН свои взгляды или нет, пока он у власти, все взаимоотношения должны быть рыночные, так сказать - БАСТА и ТОЧКА!👀👍👈😜
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11 час.
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