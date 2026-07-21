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Госдума приняла закон о цифровых валютах

Госдума приняла закон о цифровых валютах

Россияне получат возможность легально инвестировать в криптовалюты на российских биржах и пользоваться услугами брокеров, доверительных управляющих и управляющих компаний, а также криптообменников при совершении сделок и операций с ними.

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