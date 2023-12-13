Убийцу-насильника маленькой девочки в Тюмени отправили в соликамский «Белый лебедь»

Он заявил, что не виновен и его пытают для дачи признательных показаний.Мужчину, осужденного за убийство восьмилетней девочки из Тюмени, направили отбывать наказание в колонию особого режима «Белый лебедь» в Пермском крае.
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