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Убийцу-насильника маленькой девочки в Тюмени отправили в соликамский «Белый лебедь»

Убийцу-насильника маленькой девочки в Тюмени отправили в соликамский «Белый лебедь»

Он заявил, что не виновен и его пытают для дачи признательных показаний.Мужчину, осужденного за убийство восьмилетней девочки из Тюмени, направили отбывать наказание в колонию особого режима «Белый лебедь» в Пермском крае.

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