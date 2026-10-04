«Достаточно, чтобы перестали ездить»: Коц о целях ударов ВС РФ по мостам в Киеве

Наносимые ВС РФ удары по мостам через Днепр в Киеве не ставят целью их разрушения. Главная цель – остановить движение, нарушив логистику между правым и левым берегом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Негласный наблюд...
- ВС «Негласный наблюд...
- «Негласный наблюд...
А Мерц все же ездит?! Может пора остановить поездки всем европейским деятелям? А?