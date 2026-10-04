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Несекретные материалы

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«Достаточно, чтобы перестали ездить»: Коц о целях ударов ВС РФ по мостам в Киеве

«Достаточно, чтобы перестали ездить»: Коц о целях ударов ВС РФ по мостам в Киеве

Наносимые ВС РФ удары по мостам через Днепр в Киеве не ставят целью их разрушения. Главная цель – остановить движение, нарушив логистику между правым и левым берегом.

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