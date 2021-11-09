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Мастера реинтеграции: Киев дополнил состав делегации в группе по Донбассу

Мастера реинтеграции: Киев дополнил состав делегации в группе по Донбассу

Состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТГК) по урегулированию конфликта в Донбассе частично изменится после перестановок в украинском правительстве, заявил 8 ноября пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

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