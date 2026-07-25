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Царьград

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МЧС объявило "Беспилотную опасность" в Тюменской области 25 июля

МЧС объявило "Беспилотную опасность" в Тюменской области 25 июля

В Тюменской области 25.07.2026 введен режим "Беспилотная опасность" из-за угрозы атаки беспилотников.

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