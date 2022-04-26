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“Распространяет ложную информацию”, – на Галкина решили завести уголовное дело в России

“Распространяет ложную информацию”, – на Галкина решили завести уголовное дело в России

Во время празднования Пасхи, Максим Галкин записал видеообращение, в котором отметил причастность военных России к артиллерийским обстрелам жилых секторов в Одессе.

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